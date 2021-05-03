Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о восстановлении Малкина после травмы
10:10
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о восстановлении российского нападающего Евгения Малкина после травмы нижней части тела.
«Очевидно, что Джино потребуется время для адаптации, он отсутствует уже долгое время. Мы надеемся, что с каждым поединком, который он проведет после возвращения, Джино будет возвращаться к своей лучшей игре, за которой мы все так любим наблюдать», — цитирует Салливана русскоязычный сайт НХЛ.
В 29 матчах сезона Малкин набрал 24 (8+16) очка. Перед тем, как 16 марта в матче с «Бостоном» (1:2) получить травму, россиянин набирал очки в восьми играх подряд.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/penguins-imeyut-khoroshie-shansy-vyigrat-divizion/c-324269478
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