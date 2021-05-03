Куликов оценил шансы «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ

Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов оценил выступление канадского клуба в нынешнем сезоне НХЛ.

«Как человек, который недавно в команде, могу сказать, что здесь по-настоящему позитивная атмосфера. Все в хорошем настроении, все подбадривают друг друга — как на тренировках, так и в матчах. Плей-офф — это непредсказуемая вещь, но есть ощущение, что эта команда действительно на многое способна», — цитирует Куликова русскоязычный сайт НХЛ.

30-летний Куликов в текущем сезоне провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка.

«Эдмонтон», набрав 62 очка в 49 матчах, занимает вторую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона.