Новичок «Тампы-Бэй» Амир Мифтахов рассказал о своих эмоциях после подписания контракта с клубом НХЛ.

«Для меня большая честь стать игроком «Тампы». В восторге от подписания контракта, ждал этого с нетерпением. Спасибо «Тампе». Руководству, тренерам, которые мне доверились и предложили контракт. Надеюсь, что буду оправдывать это доверие. Спасибо моей семье, друзьям и тренерам, которые помогли мне на пути к мечте. С нетерпением жду того, что ожидает меня впереди», — цитирует Metaratings.ru Мифтахова.

Также российский голкипер рассказал, что пока не общался с будущим одноклубником Андреем Василевский:

«Нет, он мне не звонил, но было бы очень приятно его услышать», — отметил хоккеист.

21-летний вратарь подписал с «Тампой» контракт новичка на три года. «Молнии» выбрали игрока на драфте-2020 под общим 186-м номером.

В прошлом сезоне Мифтахов провел 7 матчей в КХЛ за «Ак Барс», в которых одержал пять побед.