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Главный тренер «Далласа» объяснил замену Худобина

10:27
Антон Худобин. Фото nhl.com
Антон Худобин. Фото nhl.com
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Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс подвел итог третьей встречи финала Кубка Стэнли против «Тампы» (2:5). В серии впереди «Лайтнинг» — 2-1.

«Худобин — это скала. Без него «Даллас» бы не пробился в финал Кубка Стэнли, нет смысла с этим спорить. Почему я его поменял? Счет уже был такой, можно было дать ему отдохнуть», — цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ.

В третьем периоде на лед вышел второй вратарь Джейк Эттинджер и не пропустил ни одной шайбы.

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