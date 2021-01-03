Главный тренер «Айлендерс» отметил Сорокина

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился первыми впечатлениями от работы с российским голкипером Ильей Сокрокиным. Он отметил знание английского языка россиянином.

«Он говорит на английском намного лучше, чем я», — цитирует Тротца в Twitter журналист Артур Стэйпл.

Илья Сорокин летом присоединился к «Айлендерс», спустя шесть лет, после того как они задрафтовали его в третьем раунде драфта-2014 под общим 78-м номером.