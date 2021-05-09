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Главный тренер «Аризоны» покинет команду

21:30
Рик Токкет. Фото ХК «Аризона».
Рик Токкет. Фото ХК «Аризона».
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Главный тренер «Аризоны» Рик Токкет покинет команду после окончания сезона. Стороны пришли к соглашению не продлевать сотрудничество, сообщает официальный сайт команды.

Срок его нынешнего контракта истекает 30 июня. «Аризона» начнет поиски нового тренера.

57-летний специалист работал с командой с июля 2017 года. За четыре года под его руководством «Койоты» лишь раз попали в плей-офф.

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