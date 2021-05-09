Главный тренер «Аризоны» покинет команду
21:30
Главный тренер «Аризоны» Рик Токкет покинет команду после окончания сезона. Стороны пришли к соглашению не продлевать сотрудничество, сообщает официальный сайт команды.
Срок его нынешнего контракта истекает 30 июня. «Аризона» начнет поиски нового тренера.
57-летний специалист работал с командой с июля 2017 года. За четыре года под его руководством «Койоты» лишь раз попали в плей-офф.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю