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Генеральный менеджер «Коламбуса» прокомментировал уход Тортореллы

19:10
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Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал решение не продлевать контракт с главным тренером Джоном Тортореллой.

«Тортс и я провели много встреч и переговоров. Мы пришли к согласию, что настало время нашим путям разойтись. Он — отличный тренер, который добился многого с нашим клубом. Мы всегда будем благодарны ему за эти результаты. Торторелла был правильным выбором на пост главного тренера и заложил многие основы, на которые мы будем опираться в будущем», — приводит слова Кекяляйнена сайт «Блю Джэкетс».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Коламбус» впервые с 2016 года не вышел в плей-офф. Набрав 48 очков в 56 матчах, «Блю Джэкетс» заняли последнее место в Центральном дивизионе.

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