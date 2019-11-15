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Георгиев пропустил 4 шайбы за 7 минут и был заменен

04:45
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Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев в стартовом составе начал матч регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». Однако после 4-й пропущенной шайбы он был заменен, сыграв всего 6 минут 42 секунды. При этом он сделал 4 сэйва.

Стоит отметить, что один из голов на счету россиянина Никиты Кучерова?.

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