Георгиев пропустил 4 шайбы за 7 минут и был заменен

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев в стартовом составе начал матч регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». Однако после 4-й пропущенной шайбы он был заменен, сыграв всего 6 минут 42 секунды. При этом он сделал 4 сэйва.

Стоит отметить, что один из голов на счету россиянина Никиты Кучерова?.

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