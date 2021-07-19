Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Генменеджер «Рейнджерс» рассказал о статусе Бучневича

21:28
Павел Бучневич. Фото ХК «Рейнджерс».
Павел Бучневич. Фото ХК «Рейнджерс».
Теги:

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри не стал прямо отвечать на вопрос о будущем нападающего Павла Бучневича в команде.

«Это отличный игрок. И он серьезно вырос за последнее время. Мы продолжаем думать, какой вариант будет наиболее оптимальным», — цитирует Друри в Twitter журналист Винс Меркольяно.

26-летний Бучневич провел самый результативный сезон в карьере: 48 (20+28) очков в 54 матчах. У него подходит к концу контракт, по которому он получал 3,25 миллиона долларов в год. Россиянин получит статус ограниченно свободного агента.

В случае квалификационного предложения его зарплата может вырасти до 4,54 млн, при этом он также вправе обратиться в арбитраж.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Медведева выложила фото в мокром белом топике
Олимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
Статус «конфликт». Почему обладатель Кубка Стэнли не хочет играть в Хабаровске за 4 миллиона в месяц
Теннисистка Кузнецова показала фото в купальниках с певицей Глюкозой
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
2
Офсайд