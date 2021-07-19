Генменеджер «Рейнджерс» рассказал о статусе Бучневича

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри не стал прямо отвечать на вопрос о будущем нападающего Павла Бучневича в команде.

«Это отличный игрок. И он серьезно вырос за последнее время. Мы продолжаем думать, какой вариант будет наиболее оптимальным», — цитирует Друри в Twitter журналист Винс Меркольяно.

26-летний Бучневич провел самый результативный сезон в карьере: 48 (20+28) очков в 54 матчах. У него подходит к концу контракт, по которому он получал 3,25 миллиона долларов в год. Россиянин получит статус ограниченно свободного агента.

В случае квалификационного предложения его зарплата может вырасти до 4,54 млн, при этом он также вправе обратиться в арбитраж.