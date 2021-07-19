«Чикаго» не стал защищать права на Задорова, так как не смог договориться с ним по новому контракту
Защитник «Чикаго» Никита Задоров не попал в число игроков, которых клуб будет защищать на предстоящем драфте расширения. Клуб вел переговоры с 26-летним россиянином, который получит статус ограниченно свободного агента, но так и не смог прийти к согласию по условиям, сообщает Chicago Sun-Times.
После неудачи в переговорах генеральный менеджер «Блэкхокс» Стэн Боуман решил оставить Задорова доступным для «Сиэтла».
Ранее появилась информация, что российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант.
«Блэкхокс» были готовы предложить соглашение на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона долларов за сезон.
В этом сезоне Задоров провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал восемь (1+7) очков.
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