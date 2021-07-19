«Чикаго» не стал защищать права на Задорова, так как не смог договориться с ним по новому контракту

Защитник «Чикаго» Никита Задоров не попал в число игроков, которых клуб будет защищать на предстоящем драфте расширения. Клуб вел переговоры с 26-летним россиянином, который получит статус ограниченно свободного агента, но так и не смог прийти к согласию по условиям, сообщает Chicago Sun-Times.

После неудачи в переговорах генеральный менеджер «Блэкхокс» Стэн Боуман решил оставить Задорова доступным для «Сиэтла».

Ранее появилась информация, что российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант.

«Блэкхокс» были готовы предложить соглашение на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона долларов за сезон.

В этом сезоне Задоров провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал восемь (1+7) очков.