Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Чикаго» не стал защищать права на Задорова, так как не смог договориться с ним по новому контракту

22:13
Никита Задоров. Фото Getty Images
Никита Задоров. Фото Getty Images
Теги:

Защитник «Чикаго» Никита Задоров не попал в число игроков, которых клуб будет защищать на предстоящем драфте расширения. Клуб вел переговоры с 26-летним россиянином, который получит статус ограниченно свободного агента, но так и не смог прийти к согласию по условиям, сообщает Chicago Sun-Times.

После неудачи в переговорах генеральный менеджер «Блэкхокс» Стэн Боуман решил оставить Задорова доступным для «Сиэтла».

Ранее появилась информация, что российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант.

«Блэкхокс» были готовы предложить соглашение на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона долларов за сезон.

В этом сезоне Задоров провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал восемь (1+7) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Медведева выложила фото в мокром белом топике
Олимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
Статус «конфликт». Почему обладатель Кубка Стэнли не хочет играть в Хабаровске за 4 миллиона в месяц
Теннисистка Кузнецова показала фото в купальниках с певицей Глюкозой
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд