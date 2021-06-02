Генеральный менеджер «Питтсбурга» заявил, что клуб хочет продлить контракты с Малкиным и Летангом
20:52
Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл заявил, что клуб намерен продлить контракты с нападающим Евгением Малкиным и защитником Крисом Летангом.
«Мы уже обсуждаем этот вопрос. Видим их в нашем клубе в будущем. Они давно выступают за нашу команду. И точно останутся в ней на следующий сезон», — приводит слова генменеджера Twitter Pens Inside Scoop.
Контракты обоих хоккеистов истекают в конце следующего сезона. 34-летний Малкин зарабатывает 9,5 миллиона долларов в год, 34-летний Летанг — 7,25.
Вместе с командой они трижды выигрывали Кубок Стэнли. И Малкин, и Летанг провели всю свою карьеру в НХЛ в «Питтсбурге».
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