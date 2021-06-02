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Капризов ответил на вопрос о новом контракте с «Миннесотой»

20:32
Кирилл Капризов. Фото Instagram
Кирилл Капризов. Фото Instagram
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что не стремился выиграть «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку) по итогам сезона.

«Конечно, это скрасило бы столь сложный сезон. Мы вылетели в первом раунде плей-офф. Но, честно говоря, я из числа тех, кого не волнуют индивидуальные призы. Мне гораздо приятнее, когда побеждает команда.

Новый контракт? Не хочу предсказывать будущее. Летом у меня будет время спокойно сесть и все обдумать. И я уверен, что мы придем к соглашению», — приводит слова Капризова сайт «Дикарей».

В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провел 55 матчей за «Миннесоту», забив 27 голов и отдав 24 результативных передачи.

В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, а также забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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