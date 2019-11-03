Генеральный менеджер «Аризоны» приехал в Петербург

Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка приехал в Санкт-Петербург. Совместное фото с ним на фоне Исаакиевского собора выложил известный агент Дэн Мильштайн.

Последний работает с десятками российских хоккеистов в Северной Америке — от НХЛ и АХЛ до юниорских лиг. Его первым клиентом был (и остается) Павел Дацюк, а сейчас он представляет интересы Никиты Кучерова, Андрея Василевского, Никиты Зайцева, Никиты Задорова, Ивана Барбашева и многих других игроков.

Отметим, что, по данным «СЭ», целый ряд клубов НХЛ претендует на форвард СКА Александра Барабанова.

— Джонни Чайка из «Аризоны» захотел поужинать в России. Вот мы и приехали. P. S. Правило №1, Не будь №2, — подписан снимок.