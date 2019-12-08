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Гавриков — о заблокированных бросках: «Не волнуйтесь за меня. Даже не думайте об этом»

11:50
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» победила «Коламбус» со счетом 4:1. Единственную шайбу в составе «Блю Джэкетс» забросил защитник Владислав Гавриков.

Также он отметился тремя заблокированными бросками. Причем в одном меньшинстве он дважды принимал броски на себя, получив болезненные ушибы.

— Со мной все хорошо, — цитирует Гаврикова The Athletic. — Не волнуйтесь за меня. Даже не думайте об этом.

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