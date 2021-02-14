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Гальченюк, Байрон и Декайзер выставлены на драфт отказов, Нила никто не забрал

20:08
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Сразу несколько игроков клубов НХЛ были выставлены на драфт отказов. Это Алекс Гальченюк («Каролина»), Пол Байрон («Монреаль»), Пар Линдхольм («Бостон»), Дэнни Декайзер («Детройт») и Габриэль Карлссон («Коламбус»), пишет в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

Напомним, что Гальченюк оказался в «Каролине» накануне в результате обмена с «Оттавой».

А вот нападающий «Эдмонтона» Джеймс Нил прошел процедуру драфта отказов. Ни один клуб не забрал себе права на форварда.

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