Гальченюк, Байрон и Декайзер выставлены на драфт отказов, Нила никто не забрал

Сразу несколько игроков клубов НХЛ были выставлены на драфт отказов. Это Алекс Гальченюк («Каролина»), Пол Байрон («Монреаль»), Пар Линдхольм («Бостон»), Дэнни Декайзер («Детройт») и Габриэль Карлссон («Коламбус»), пишет в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

Напомним, что Гальченюк оказался в «Каролине» накануне в результате обмена с «Оттавой».

А вот нападающий «Эдмонтона» Джеймс Нил прошел процедуру драфта отказов. Ни один клуб не забрал себе права на форварда.