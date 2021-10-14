Форвард «Вашингтона» Оши об Овечкине: «Буду хвастаться внукам, что играл вместе с ним»

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши рассказал о своем отношении к одноклубнику Александру Овечкину.

«Приятно быть рядом и видеть все эти моменты, помогать осуществлять эти достижения. Постоянно говорю Овечкину, что буду хвастаться внукам, что играл с Великой Восьмеркой. Все это шутки, но ведь так на самом деле и будет. Для меня огромная честь быть рядом с Овечкиным, пока он опережает легенд хоккея одну за другой», — приводит официальный сайт НХЛ слова Оши.

Сегодня, 14 октября Овечкин отличился дублем в матче против «Рейнджерс» (5:1), теперь на счету россиянина 732 гола в НХЛ. Он вышел на пятое место в списке снайперов в истории лиги, опередив Марселя Дионна, у которого 731 шайба. Лидером по количеству голов в истории НХЛ является Уэйн Гретцки (894).