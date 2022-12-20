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Сегодня, 09:09

Владимир Тарасенко признан третье звездой матча с «Ванкувером»

Виктория Кравченко
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«Сент-Луис» разгромил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

Российский форвард победителей Владимир Тарасенко признан третьей звездой матча. Он сделал три результативные передачи в этой встрече.

Первой звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру, оформивший хет-трик. Второй звездой признан также игрок победителей Роберт Томас, забивший один гол.

Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сент-Луис Блюз
0
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«Сент-Луис» разгромил «Ванкувер», Тарасенко отдал три передачи

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2 Каролина 31 19 12 44
3 Рейнджерс 33 18 15 41
4 Питтсбург 31 18 13 40
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 31 10 21 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 31 20 11 41
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 32 16 16 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 30 17 13 37
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 32 14 18 34
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 33 10 23 26
8 Анахайм 32 9 23 21
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Бостон – Флорида
 7 : 3
20.12 03:00
Вашингтон – Детройт
 4 : 3 ОТ
20.12 03:00
Коламбус – Даллас
 1 : 2
20.12 04:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
20.12 05:00
Колорадо – Айлендерс
1 : 0 Б
20.12 06:00
Аризона – Монреаль
 2 : 3 ОТ
20.12 06:00
Вегас – Баффало
 2 : 3
20.12 06:30
Ванкувер – Сент-Луис
 1 : 5
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 49
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 33 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 12 1.98
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