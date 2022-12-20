Владимир Тарасенко признан третье звездой матча с «Ванкувером»

«Сент-Луис» разгромил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

Российский форвард победителей Владимир Тарасенко признан третьей звездой матча. Он сделал три результативные передачи в этой встрече.

Первой звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру, оформивший хет-трик. Второй звездой признан также игрок победителей Роберт Томас, забивший один гол.