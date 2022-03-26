Форвард «Рейнджерс» Крайдер признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард сделал дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (5:1).

Второй звездой дня стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар, на счету которого два гола в игре с «Филадельфией» (6:3).

Третья звезда — форвард «Эвеланш» Назем Кадри, который забросил шайбу и сделал две голевых передачи в матче против «Флайерз».