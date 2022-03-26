Белорусский защитник «Аризоны» Колячонок забросил первую шайбу в НХЛ

Защитник «Аризоны» Владислав Колячонок забросил свою первую шайбу в НХЛ.

20-летний белорус отличился в конце третьего периода матча регулярного чемпионата против «Калгари» (4:2).

Колячонок был выбран «Флоридой» под общим 52-м номером драфта НХЛ-2019. В июле 2020 года «Пантерз» обменяли защитника в «Аризону».

До сезона-2021/22 белорус выступал в АХЛ, он дебютировал в НХЛ в начале января этого года. На счету Колячонка 3 (1+2) очка в 18 матчах за «Аризону».