Малкин о победе над «Вашингтоном»: «Питтсбургу» нужно лучше играть в третьем периоде»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал победу над «Вашингтоном» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нам нужно лучше играть в третьем периоде, это точно, — цитирует Малкина сайт НХЛ. — Мы вели 3:0. В третьем периоде было много драматических моментов. Мой гол? Я просто стараюсь делать все, что в моих силах. В конце концов, это придало мне уверенности. Это важный гол для меня и важные два очка для команды».

Малкин в текущем сезоне набрал 75 (25+50) очков в 73 матчах.

«Питтсбург» с 82 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 76 очками — на 11-й строчке.