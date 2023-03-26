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Сегодня, 09:15

Малкин делит пятое место с Бержероном по количеству победных голов среди действующих игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3) забил свой 81-й победный гол в карьере.

Как сообщает сайт НХЛ, 36-летний хоккеист делит пятое место с Патрисом Бержероном из «Бостона» (81) по количеству победных голов среди действующих игроков лиги.

Лидером НХЛ по этому показателю является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (124 гола). На втором месте идет Джефф Картер из «Питтсбурга» (88), на третьем — Сидни Кросби («Пингвинз», 86), на четвертом — Зак Паризе («Айлендерс», 82).

Евгений Малкин
Патрис Бержерон
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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Малкин о победе над «Вашингтоном»: «Питтсбургу» нужно лучше играть в третьем периоде»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 71 47 24 102
2 Нью-Джерси 73 46 27 100
3 Рейнджерс 73 43 30 96
4 Айлендерс 74 37 37 83
5 Питтсбург 73 36 37 82
6 Вашингтон 74 34 40 76
7 Филадельфия 72 28 44 68
8 Коламбус 72 23 49 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 72 56 16 117
2 Торонто 72 43 29 95
3 Тампа-Бэй 74 42 32 90
4 Флорида 73 36 37 79
5 Баффало 72 35 37 76
6 Оттава 73 35 38 75
7 Детройт 72 31 41 71
8 Монреаль 73 29 44 64
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 73 42 31 93
2 Даллас 73 39 34 92
3 Колорадо 71 42 29 90
4 Виннипег 74 41 33 85
5 Нэшвилл 71 36 35 80
6 Сент-Луис 72 33 39 72
7 Аризона 73 27 46 66
8 Чикаго 72 24 48 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 73 46 27 98
2 Лос-Анджелес 72 42 30 94
3 Эдмонтон 73 41 32 91
4 Сиэтл 72 40 32 88
5 Калгари 74 33 41 81
6 Ванкувер 72 33 39 71
7 Анахайм 73 23 50 56
8 Сан-Хосе 73 19 54 53
Результаты / календарь
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Миннесота – Чикаго
 3 : 1
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Айлендерс – Баффало
 0 : 2
26.03 00:00
Флорида – Рейнджерс
3 : 4
26.03 02:00
Нью-Джерси – Оттава
 5 : 3
26.03 02:00
Монреаль – Коламбус
 8 : 2
26.03 02:00
Даллас – Ванкувер
 1 : 3
26.03 02:00
Каролина – Торонто
 5 : 3
26.03 03:00
Питтсбург – Вашингтон
 4 : 3
26.03 05:00
Эдмонтон – Вегас
 3 : 4 ОТ
26.03 05:30
Анахайм – Сент-Луис
 3 : 6
26.03 22:00
Аризона – Колорадо
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 139
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 112
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 74 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 72 49
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 71 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 44 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 34 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.19
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