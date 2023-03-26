Малкин делит пятое место с Бержероном по количеству победных голов среди действующих игроков
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3) забил свой 81-й победный гол в карьере.
Как сообщает сайт НХЛ, 36-летний хоккеист делит пятое место с Патрисом Бержероном из «Бостона» (81) по количеству победных голов среди действующих игроков лиги.
Лидером НХЛ по этому показателю является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (124 гола). На втором месте идет Джефф Картер из «Питтсбурга» (88), на третьем — Сидни Кросби («Пингвинз», 86), на четвертом — Зак Паризе («Айлендерс», 82).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|71
|47
|24
|102
|2
|Нью-Джерси
|73
|46
|27
|100
|3
|Рейнджерс
|73
|43
|30
|96
|4
|Айлендерс
|74
|37
|37
|83
|5
|Питтсбург
|73
|36
|37
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|72
|23
|49
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|72
|56
|16
|117
|2
|Торонто
|72
|43
|29
|95
|3
|Тампа-Бэй
|74
|42
|32
|90
|4
|Флорида
|73
|36
|37
|79
|5
|Баффало
|72
|35
|37
|76
|6
|Оттава
|73
|35
|38
|75
|7
|Детройт
|72
|31
|41
|71
|8
|Монреаль
|73
|29
|44
|64
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|73
|42
|31
|93
|2
|Даллас
|73
|39
|34
|92
|3
|Колорадо
|71
|42
|29
|90
|4
|Виннипег
|74
|41
|33
|85
|5
|Нэшвилл
|71
|36
|35
|80
|6
|Сент-Луис
|72
|33
|39
|72
|7
|Аризона
|73
|27
|46
|66
|8
|Чикаго
|72
|24
|48
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|73
|46
|27
|98
|2
|Лос-Анджелес
|72
|42
|30
|94
|3
|Эдмонтон
|73
|41
|32
|91
|4
|Сиэтл
|72
|40
|32
|88
|5
|Калгари
|74
|33
|41
|81
|6
|Ванкувер
|72
|33
|39
|71
|7
|Анахайм
|73
|23
|50
|56
|8
|Сан-Хосе
|73
|19
|54
|53
Результаты / календарь
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30.03
31.03
|26.03
|00:00
|
Миннесота – Чикаго
|3 : 1
|26.03
|00:00
|
Айлендерс – Баффало
|0 : 2
|26.03
|00:00
|
Флорида – Рейнджерс
|3 : 4
|26.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|5 : 3
|26.03
|02:00
|
Монреаль – Коламбус
|8 : 2
|26.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|1 : 3
|26.03
|02:00
|
Каролина – Торонто
|5 : 3
|26.03
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|4 : 3
|26.03
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|3 : 4 ОТ
|26.03
|05:30
|
Анахайм – Сент-Луис
|3 : 6
|26.03
|22:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|139
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|112
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|72
|49
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|71
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.19
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