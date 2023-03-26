Новичок НХЛ из «Монреаля» повторил достижение Капризова двухлетней давности

Нападающий «Монреаля» Рафаэль Арве-Пинар повторил достижение российского игрока «Миннесоты» Кирилла Капризова.

24-летний канадец в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (8:2) оформил хет-трик. Все свои голы он забил во втором периоде.

Как сообщает сайт НХЛ, Арве-Пинар стал первым новичком со времен Капризова из «Миннесоты» (3 гола в третьем периоде 12 марта 2021 года), забросившим три шайбы в одном периоде.

Также нападающий «Монреаля» стал пятым новичком в истории клуба, забившим три гола за период (регулярный сезон и плей-офф вместе взятые). Он присоединившись к Оди Клегхорну (1 февраля 1919 года и 27 февраля 1919 года), Дику Гэмблу (2 марта 1952 года), Джо Мэлоуну (16 февраля 1918 года) и Эдварду «Ньюси» Лалонду (29 декабря 1917 года).