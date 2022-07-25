Портал Puck Empire составил рейтинг 100 лучших действующих полевых игроков НХЛ.

Лидером в списке стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второе место занял защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Третье — форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

Из россиян лучшим стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который оказался на шестом месте.

Помимо этого, в список попали форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (11-е место), Кирилл Капризов из «Миннесоты» (19-е), Андрей Свечников из «Каролины» (51-е), Павел Бучневич из «Сент-Луиса» (67-й) и Евгений Кузнецов из «Вашингтона» (99-е).

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял в рейтинге 34-е место.

По итогам сезона-2021/22 Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У 36-летнего нападающего 780 шайб в 1274 матчах в лиге. Выше него находятся только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

В плей-офф-2021/22 Овечкин набрал 6 (1+5) очков в 6 матчах. «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде» (счет в серии — 2-4).