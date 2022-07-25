Puck Empire не включил Овечкина в топ-30 лучших игроков НХЛ. Кучеров — шестой, Панарин — 11-й
Портал Puck Empire составил рейтинг 100 лучших действующих полевых игроков НХЛ.
Лидером в списке стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второе место занял защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Третье — форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.
Из россиян лучшим стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который оказался на шестом месте.
Помимо этого, в список попали форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (11-е место), Кирилл Капризов из «Миннесоты» (19-е), Андрей Свечников из «Каролины» (51-е), Павел Бучневич из «Сент-Луиса» (67-й) и Евгений Кузнецов из «Вашингтона» (99-е).
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял в рейтинге 34-е место.
По итогам сезона-2021/22 Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У 36-летнего нападающего 780 шайб в 1274 матчах в лиге. Выше него находятся только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
В плей-офф-2021/22 Овечкин набрал 6 (1+5) очков в 6 матчах. «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде» (счет в серии — 2-4).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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