Ткачак: «Вегас» на полпути и надеюсь, понимает это перед поездкой во Флориду»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак прокомментировал поражение от «Вегаса» (2:7) во втором матче финала Кубка Стэнли.

«Вегас» [все еще] на полпути и надеюсь, что они понимают это перед поездкой во Флориду. Я думаю это может сыграть нам на пользу, но очевидно, что мы должны подготовиться и отдаться все свои силы в следующей игре. Мы должны вернусь импульс себе», — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.