Ткачак — о силовом приеме против Айкела: «Ты не должен проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук высказался о силовом приеме против игрока «Вегаса» Джека Айкела во втором матче финала Кубка Стэнли.

«Я пришел со скамейки запасных и увидел его посреди льда с опущенной головой. Неважно, кто ты, ты не должен проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят. Я бы тоже получил удар, если бы моя голова была опущена в середине площадки. В этом нет ничего особенного. Он действительно хороший игрок. По-настоящему хорошие игроки тоже могут пострадать», — приводит слова Ткачука пресс-служба НХЛ.

В концовке второго периода форвард гостей Мэттью Ткачук жестко встретил игрока хозяев Джека Айкела силовым приемом, после которого на льду завязалась драка.