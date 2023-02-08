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Сегодня, 15:30

Пономарев о жене из «Фабрики звезд»: Я не любитель историй про «легкий флирт и разбежались»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Центрфорвард фарм-клуба «Каролины» «Чикаго Вулвз» Василий Пономарев в большом эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как познакомился со своей супругой, бывшей участницей «Фабрики-6», ведущей СКА-ТВ Юлией Лысенко.

— Не могу не задать вопрос про твою свадьбу, которая для многих стала шоком. Раз, и ты со своей супругой Юлией (Юлия Лысенко — петербургская телеведущая, актриса и журналист, участница «Фабрики Звезд-6») выкладываешь в соцсети фотографии со свадьбы.

— Раз, и все охренели. У меня сразу были серьезные намерения. Не было такого, что сейчас поиграю — и все. Я не любитель историй про «легкий флирт и разбежались». Понимал, куда иду и в какую игру играю. Знал, что не дам заднюю. Либо я буду ********* [дураком], либо мы не сойдемся. Мы сошлись и друг друга отлично понимаем. Делаем друг друга лучше без какого-либо влияния.

Я вот буквально вчера думал над тем, как делать друг друга лучше. Условно, мы рисуем два круга Эйлера, где один круг накладывается на другой. И вот мы не занимаем и не забираем промежуточное пространство, которое соединяет нас. В итоге получается симбиоз двух наших красок.

Мы даем возможность развиваться друг другу и не навязываем какие-то свои мнения. Не говорим: «Ты не ходишь сюда, а ты не ходишь сюда». Просто ненарочно развиваемся в этом союзе. Рассказываем очень много историй. Например, я рассказываю ей о том, кто был главой ЧК во время революции, на какие компании распался Standard Oil. Обсуждаем фильмы, книги. Мы живем на одной волне.

— Как вы познакомились?

— На Кубке Карьяла. Записали интервью — и все. В следующий раз говорили, когда прилетели из Финляндии в Москву. Стояли в аэропорту, ждали багаж, и я решил спросить: «Что слушаешь?» Она ответила: «Людовико Эйнауди». Я рассказал, что специально летал в Бельгию на его концерт и сам получаю удовольствие от его творчества. И наше минутное общение на том и закончилось. Потом месяца полтора не общались, а затем пошли какие-то СМС, ответы ей в соцсетях.

Василий Пономарев. «Я показал яйца, и в «Спартаке» все поняли». Неприкрытая правда от молодого центра, играющего в США

Хоккей
Василий Пономарев
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 50 28 22 64
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 54 27 27 59
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 50 32 18 66
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 49 21 28 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 29 23 68
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 49 27 22 58
4 Миннесота 49 27 22 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 30 22 64
2 Сиэтл 50 29 21 63
3 Лос-Анджелес 53 28 25 63
4 Эдмонтон 51 29 22 62
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 50 20 30 44
7 Сан-Хосе 52 16 36 43
8 Анахайм 52 17 35 40
Результаты / календарь
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14.02
8.02 03:00
Питтсбург – Колорадо
 2 : 1 ОТ
8.02 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 3 : 4 ОТ
8.02 03:30
Айлендерс – Сиэтл
 4 : 0
8.02 03:30
Детройт – Эдмонтон
 2 : 5
8.02 04:00
Нэшвилл – Вегас
 1 : 5
8.02 04:30
Чикаго – Анахайм
 2 : 3 ОТ
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 50 75
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 39 2.25
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 19 2.26
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