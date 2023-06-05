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Форвард «Авангарда» Ткачев объяснил, зачем второй раз едет играть в Америку

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Владимир Ткачев.
Фото ХК «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о желании продолжить карьеру за океаном и во второй раз попытаться закрепиться в НХЛ.

— Что за история с тем, что вы собрались в Северную Америку? Съездили ведь уже, просидели в АХЛ практически весь сезон.

— У меня действительно есть в планах провести сезон в НХЛ. Буду ждать предложений, посмотрю, какие поступят.

— Но вы были там два года назад. Все закончилось неудачно — целый год в фарм-клубе «Лос-Анджелеса».

— И все-таки считаю, что у меня есть еще один шанс. Мне кажется, что будет последняя возможность, не хочется ее терять.

— Говорят, что вы можете оказаться в «Филадельфии».

— Не совсем так. Нет никакой договоренности или готового контракта. Есть интерес со стороны этой команды, но не более. Скорее, какие-то разговоры, беседы. При этом существуют и другие варианты, то есть вы совершенно напрасно привязываете меня к одному клубу.

— Дамир Жафяров прошлым летом тоже хотел уехать, но переговоры затягивались, и он, не выдержав, подписал контракт со СКА. Сколько намерены ждать вы?

— До августа подожду. И если что-то не получится, то вернусь к российским вариантам. Это оптимально, максимум я пропущу неделю-две сборов.

— Никита Гусев не любит клубную предсезонную подготовку. Вы тоже против нее?

— Наоборот, обожаю этот период. Тренировки, выставочные матчи — мне все нравится. Готовлюсь всегда ответственно, знаю, что от сборов зависит то, как ты проведешь ближайший турнир.

— Если получится договориться, то каких ошибок вы будете избегать, учитывая предыдущий опыт?

— Но были ли у меня эти ошибки? Да, в этот раз в контракте появится пункт о том, что могу вернуться в Россию, если меня отправят в АХЛ. Точнее так: как в прошлый раз я не проведу в фарм-клубе весь сезон. Но период в «Кингз» мне понравился, хотя со стороны так и не скажешь. Да, я играл весь чемпионат в «Онтарио», но получил бесценный опыт и, как мне кажется, стал гораздо лучше.

— Вы готовы к тому, что вас отправят в АХЛ!?

— Так какой смысл? Я уже доказал, что мне испытания не страшны, в АХЛ проявил себя. У меня, между прочим, и тогда был пункт о том, что я могу вернуться в Россию, если меня отправляют в фарм-клуб.

— Но не вернулись.

— Решил отработать контракт до конца.

Владимир Ткачев. «Если с НХЛ не получится, хочу остаться в «Авангарде». Сенсационное заявление звезды КХЛ Ткачева
Владимир Ткачев (Авангард)
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