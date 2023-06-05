Форвард «Авангарда» Ткачев объяснил, зачем второй раз едет играть в Америку
Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о желании продолжить карьеру за океаном и во второй раз попытаться закрепиться в НХЛ.
— Что за история с тем, что вы собрались в Северную Америку? Съездили ведь уже, просидели в АХЛ практически весь сезон.
— У меня действительно есть в планах провести сезон в НХЛ. Буду ждать предложений, посмотрю, какие поступят.
— Но вы были там два года назад. Все закончилось неудачно — целый год в фарм-клубе «Лос-Анджелеса».
— И все-таки считаю, что у меня есть еще один шанс. Мне кажется, что будет последняя возможность, не хочется ее терять.
— Говорят, что вы можете оказаться в «Филадельфии».
— Не совсем так. Нет никакой договоренности или готового контракта. Есть интерес со стороны этой команды, но не более. Скорее, какие-то разговоры, беседы. При этом существуют и другие варианты, то есть вы совершенно напрасно привязываете меня к одному клубу.
— Дамир Жафяров прошлым летом тоже хотел уехать, но переговоры затягивались, и он, не выдержав, подписал контракт со СКА. Сколько намерены ждать вы?
— До августа подожду. И если что-то не получится, то вернусь к российским вариантам. Это оптимально, максимум я пропущу неделю-две сборов.
— Никита Гусев не любит клубную предсезонную подготовку. Вы тоже против нее?
— Наоборот, обожаю этот период. Тренировки, выставочные матчи — мне все нравится. Готовлюсь всегда ответственно, знаю, что от сборов зависит то, как ты проведешь ближайший турнир.
— Если получится договориться, то каких ошибок вы будете избегать, учитывая предыдущий опыт?
— Но были ли у меня эти ошибки? Да, в этот раз в контракте появится пункт о том, что могу вернуться в Россию, если меня отправят в АХЛ. Точнее так: как в прошлый раз я не проведу в фарм-клубе весь сезон. Но период в «Кингз» мне понравился, хотя со стороны так и не скажешь. Да, я играл весь чемпионат в «Онтарио», но получил бесценный опыт и, как мне кажется, стал гораздо лучше.
— Вы готовы к тому, что вас отправят в АХЛ!?
— Так какой смысл? Я уже доказал, что мне испытания не страшны, в АХЛ проявил себя. У меня, между прочим, и тогда был пункт о том, что я могу вернуться в Россию, если меня отправляют в фарм-клуб.
— Но не вернулись.
— Решил отработать контракт до конца.
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|6.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|- : -