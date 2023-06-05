Звезда КХЛ Ткачев рассказал, что выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в убыток себе
Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил подробности своей первой попытки заиграть в НХЛ, а также заявил, что отправка в фарм-клуб негативно сказалась на его финансовом состоянии.
— Я правильно понимаю, что вы готовы уехать в НХЛ, даже на не самый большой контракт, хотя теперь уже можете рассчитывать на любые условия.
— Скажу так: деньги не будут иметь для меня главного значения. Но от контракта кое-что зависит. В прошлый раз у меня была минимально возможная сумма — 925 тысяч долларов. И когда я уже заключил соглашение, клуб неожиданно подписал Виктора Арвидссона на четыре миллиона. Он был моим конкурентом за место в составе, и любой руководитель пожертвует тем, чей контракт дешевле. Тем более в АХЛ я уже переходил на зарплату в 80 тысяч.
— На что вы будете рассчитывать сейчас?
— В районе двух миллионов, что-то в этих параметрах, впрочем, это дело агента. Опять же, я не гонюсь за деньгами, это история вообще не про финансы. Но посадить в запас игрока с такой зарплатой будет уже тяжелее. Хотя, конечно, я уверен, что смогу закрепиться в НХЛ. И, конечно, буду обращать внимание на состав команды. Смысл ехать туда, где полный набор игроков с высокими контрактами.
— Говорят, что в «Онтарио» вы работали в минус, пришлось тратить то, что заработали в России.
— Так и есть. Когда я начал искать жилье, то в клубе мне советовали селиться в определенном районе, где живут хоккеисты. Цены там большие, но игрок НХЛ их потянет. Но если ты в фарм-клубе на 80 тысячах в год — то будет тяжело. Я поселился, где сказали, а меня отправили в «Рейн». И не сказать, что как-то шиковал, жил обычной жизнью, не делал никаких крупных покупок. Но заработанных средств точно не хватало. Как-то обратился в клуб, мол, вы хотя бы мне зарплату поднимите, раз в АХЛ держите. Они такие: да-да, все сделаем. Но ничего не изменилось.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|6.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|17
|21
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|10
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|18
|10
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96