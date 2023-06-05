Комаров стал обладателем Мемориального кубка

«Квебек Рэмпардс» в финале Мемориального кубка обыграл «Сиэтл Тандербердс» со счетом 5:0.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал защитник Всеволод Комаров.

В текущем сезоне 19-летний россиянин провел 62 матча в Главной юниорской лиги Квебека, набрав 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) очков.