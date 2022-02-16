«Монреаль» готов обменять защитника Чиаро

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз заявил, что клуб готов рассмотреть варианты обмена защитника Бена Чиаро.

«Если поступит хорошее предложение, то мы его примем», — приводит слова Хьюза The Athletic.

Сейчас 30-летний защитник восстанавливается после травмы. В 44 матчах нынешнего сезона он набрал 9 (4+5) очков.

Летом у игрока заканчивается контракт, по которому он получает 3,5 миллиона долларов за сезон.