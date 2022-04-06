Пять очков Юбердо помогли «Флориде» обыграть «Торонто». «Пантерз» отыгрались с 1:5

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Торонто» со счетом 7:6.

В составе «Пантерз» 5 (2+3) очков набрал Джонатан Юбердо, 4 (1+3) очка на счету Александра Баркова, 3 (2+1) очка у Сэма Рейнхарта, еще по шайбе забросили Радко Гудас и Клод Жиру. У «Мэйпл Ливз» 4 (2+2) очка набрал Митч Марнер, ассистентский хет-трик оформил Остон Мэттьюс, по шайбе забросили Вильям Нюландер, Колин Блэквелл, Джейк Маззин и Джон Таварес.

В начале второго периода при счете 1:1 «Пантерз» пропустили три шайбы за 94 секунды. После этого вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен на Спенсера Найта.