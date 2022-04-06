«Оттава» обыграла «Монреаль», у Романова «-2»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 6:3.

В составе «Сенаторз» дубль оформил Остин Уотсон, еще по шайбе забросили Тим Штюцтле, Брэйди Ткачак, Дрейк Батерсон и Колин Уайт. У «Канадиенс» голы забили Брендан Галахер, Джастин Бэррон и Коул Кофилд, защитник Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-2».