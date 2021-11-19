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«Флорида» без Бобровского обыграла «Нью-Джерси»

05:44
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«Флорида» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Дэвилз» потерпели третье поражение кряду.

Российский вратарь Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Нью-Джерси» — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: Хэмилтон — 5 (Веси, Суббан), 13:37 — 0:1. Верхэге — 5 (Уигар), 19:53 — 1:1. Луостаринен — 6 (Ломберг, Хернквист), 23:08 — 2:1. Юбердо — 6 (Дюклер), 24:25 — 3:1. Дюклер — 9 (Юбердо, Экблад), 28:15 — 4:1.

Вратари: Найт — Блэквуд (Бернье, 28:15, 57:55 — 59:52).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 41 (13+20+8) — 46 (22+10+14).

19 ноября. Майами. FLA Live Arena.

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Евгений Козинов все материалы автора
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