«Рейнджерс» проиграли «Торонто». Шестеркин сделал 28 сэйвов
05:35
«Торонто» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. Артемий Панарин сыграл 20 минут и отметился четырьмя бросками.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Райлли — 2 (Симмондс, Бантинг), 3:41 — 1:0. Райлли — 3 (бол., Мэттьюс, Таварес), 30:59 — 2:0. Хант — 1 (Строум, Какко), 43:30 — 2:1.
Вратари: Кэмпбелл — Шестеркин (58:25).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (5+12+13) — 27 (7+7+13).
Наши: — - Панарин (20.12/4/0).
19 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.
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