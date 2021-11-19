«Рейнджерс» проиграли «Торонто». Шестеркин сделал 28 сэйвов

«Торонто» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. Артемий Панарин сыграл 20 минут и отметился четырьмя бросками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Райлли — 2 (Симмондс, Бантинг), 3:41 — 1:0. Райлли — 3 (бол., Мэттьюс, Таварес), 30:59 — 2:0. Хант — 1 (Строум, Какко), 43:30 — 2:1.

Вратари: Кэмпбелл — Шестеркин (58:25).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (5+12+13) — 27 (7+7+13).

Наши: — - Панарин (20.12/4/0).

19 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.