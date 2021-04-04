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«Флорида» победила «Коламбус» благодаря 44 отраженным броскам Бобровского

04:46
4 апреля. «Флорида» — «Коламбус» — 5:2. Сергей Бобровский отразил 44 броска. Фото nhl.com
4 апреля. «Флорида» — «Коламбус» — 5:2. Сергей Бобровский отразил 44 броска. Фото nhl.com
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 5:2.

На хет-трик Александра Веннберга, а также шайбы Маккензи Уигара и Фрэнка Ватрано гости ответили точными бросками Оливера Бьоркстранда и Зака Веренски. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 44 броска.

После этого матча «Флорида» с 54 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Коламбус» с 36 очками — на седьмой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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