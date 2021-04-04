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«Даллас» на выезде победил «Каролину»

04:39
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 3:2.

На шайбы Эндрю Коглиано, Джейми Бенна и Таннера Керо хозяева ответили точными бросками Дуги Хэмилтона и Хейдна Флери. Форвард «Старз» Денис Гурьянов закончил матч с коэффициентом полезности «+1», у защитника «Харрикейнз» Андрея Свечникова «-1».

После этого матча «Даллас» с 36 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 51 очком — на третьей строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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