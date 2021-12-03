«Флорида» переиграла «Баффало». Бобровский пропустил 4 шайбы и был заменен

«Флорида» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Пантерз» одержали" вторую победу кряду. «Сэйбрз» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский начал игру в стартовом составе, но был заменен в середине второго периода после четвертой пропущенной шайбы. На его счету 8 сэйвов.

«Флорида» лидирует в Восточной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Баффало» — 7:4 (0:3, 3:1, 4:0)

Голы: Хиностроза — 3 (Далин, Икин), 3:21 — 0:1. Козенс — 7 (Окпосо), 7:41 — 0:2. Хиностроза — 4 (Козенс), 14:25 — 0:3. Карлссон — 1 (Юбердо, Райнхарт), 29:57 — 1:3. Миттельштадт — 1 (Асплунд, Йокихарью), 31:16 — 1:4. Райнхарт — 6 (Карлссон, Юбердо), 32:32 — 2:4. Экблад — 7 (Юбердо, Райнхарт), 35:40 — 3:4. Экблад — 8 (бол., Беннетт, Уигар), 41:07 — 4:4. Лунделл — 4 (Верхэге, Экблад), 48:05 — 5:4. Юбердо — 8 (п.в., Райнхарт), 58:37 — 6:4. Лунделл — 5 (п.в., Верхэге, Уигар), 59:55 — 7:4.

Вратари: Бобровский (Найт, 31:17) — Делл (58:10).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 45 (13+21+11) — 31 (7+6+18).

Наши: Мамин (11.37/1/+1) — -.

3 декабря. Майами. FLA Live Arena.