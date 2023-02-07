Флери вышел на четвертое место по сыгранным матчам в регулярных чемпионатах НХЛ среди вратарей

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери вышел на четвертое место по сыгранным матчам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Игра против «Аризоны» (2:3) стала для 38-летнего канадца 971-й, он сравнялся по этому показателю с Терри Савчуком.

Рекорд по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ среди голкиперов принадлежит Мартину Бродеру (1266), второе место занимает Роберто Луонго (1044), на третьей строчке — Патрик Руа (1029).

В декабре 2022 года Флери поднялся на третье место по матчам в НХЛ среди вратарей с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.