«Ванкувер» обыграл «Филадельфию». Подколзин забросил первую шайбу в НХЛ

«Ванкувер» по буллитам обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для «Флайерз» это была первая игра в сезоне. «Кэнакс» ранее потерпели одно поражение.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей и набрал первое очко в сезоне. Также на его счету 2 броска и один силовой прием за 29 сыгранных минут.

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин забросил одну шайбу. Это его первая игра в североамериканской лиге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Ванкувер» — 4:5 Б (1:0, 1:4, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Фараби — 1 (Эллис, Проворов), 6:15 — 1:0. Подколзин — 1 (Майерс, Экман-Ларссон), 22:36 — 1:1. Петтерссон — 1 (бол., Миллер, Чейссон), 24:07 — 1:2. Чейссон — 1 (бол., Миллер, Хьюз), 29:36 — 1:3. Аткинсон — 1 (Фараби, Яндл), 32:17 — 2:3. Миллер — 1 (Петтерссон, Гарлэнд), 37:07 — 2:4. Конекны — 1 (бол., Кутюрье, Яндл), 57:43 — 3:4. Жиру — 1 (Кутюрье, Эллис), 58:48 — 4:4.

Победный буллит: Петтерссон.

Вратари: Харт — Демко.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (14+10+9+2) — 39 (5+13+15+6).

Наши: Проворов (29.23/2/+2) — Подколзин (7.03/2/+1).

16 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19338 зрителей.