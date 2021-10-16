«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго»

«Нью-Джерси» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхокс» потерпели второе поражение кряду. Для «Дэвилз» это была первая игра в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Хэмилтон — 1 (Заха), 0:17 — 1:0. Дебринкэт — 1 (бол., Кейн, Джонсон), 20:51 — 1:1. Хьюз — 1 (Шарангович, Куокканен), 37:58 — 2:1. Юнссон — 1 (Мерсер, Татар), 46:34 — 3:1. Дак — 1 (бол., Джонсон, Кейн), 56:07 — 3:2. Кубалик — 2 (Хагель, С. Джонс), 59:34 — 3:3. Хьюз — 2 (Грэйвс), 60:57 — 4:3.

Вратари: Бернье — Ланкинен.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 29 (6+13+9+1) — 27 (6+11+10+0).

16 октября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.