«Филадельфия» разгромила «Баффало», Проворов и Воробьев забросили по шайбе

«Филадельфия» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Для «Сэйбрз» это третье поражение кряду.

Российские игроки «Флайерз» Иван Проворов и Михаил Воробьев отметились голами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Баффало» — 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

Голы: Воробьев — 1 (Майерс, Конекны), 13:04 — 1:0. ван Римсдайк — 9 (Хэйс, Нисканен), 15:32 — 2:0. Нисканен — 5 (бол., Хэйс, Ворачек), 17:05 — 3:0. Проворов — 8 (бол., Конекны, Кутюрье), 28:20 — 4:0. Питлик — 3 (Санхейм), 29:22 — 5:0. ван Римсдайк — 10 (бол., Конекны, Кутюрье), 32:27 — 6:0. Улофссон — 15 (бол., Далин, М. Юханссон), 51:35 — 6:1.

Вратари: Харт — Хаттон.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 29 (14+11+4) — 17 (5+4+8).

Наши: Воробьев (13.55/1/+1), Проворов (23.53/1/+1) — -.

20 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.