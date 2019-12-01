«Филадельфия» победила «Монреаль», Проворов забил в овертайме

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Филадельфии» — 3:4. В составе «канадцев» дубль оформил Томаш Татар. Победный гол в активе российского защитника «летчиков» Ивана Проворова. Также на его счету показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, 3 силовых приема и блокшот за 27.41 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Армиа — 9 (Мете), 0:19 — 1:0. Линдблум — 11 (Браун, Ворачек), 27:47 — 1:1. Татар — 8 (Уэбер, Дано), 28:14 — 2:1. Хэйс — 8 (Фэраби), 28:59 — 2:2. Конекны — 9 (Жиру, Раффль), 41:34 — 2:3. Татар — 9 (бол., Сузуки, Питри), 43:16 — 3:3. Проворов — 6 (Кутюрье), 60:31 — 3:4.

Вратари: Кинкейд — Эллиотт.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (9+20+13+0) — 29 (7+12+9+1).

Наши: — - Проворов (27.41/2/+2).

30 ноября. Монреаль. Centre Bell.

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