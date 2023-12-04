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«Филадельфия» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (онлайн бесплатно)

«Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ 5 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото USA Today Sports

«Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 5 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Уэлс Фарго Сентер» в Филадельфии, штат Пенсильвания (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Филадельфия» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Флайерз» набрали 26 очков и занимают 9-е место в Восточной конференции. «Пингвинз» с 24 баллами располагаются на 11-й строчке Востока.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 23 18 5 37
2 Каролина 23 14 9 29
3 Вашингтон 21 12 9 26
4 Айлендерс 23 10 13 26
5 Филадельфия 24 12 12 26
6 Питтсбург 23 11 12 24
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 26 8 18 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 24 14 10 30
3 Детройт 23 13 10 29
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 25 10 15 25
6 Монреаль 24 10 14 23
7 Баффало 25 10 15 22
8 Оттава 19 9 10 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 24 15 9 32
2 Даллас 22 14 8 31
3 Виннипег 23 13 10 28
4 Аризона 23 12 11 26
5 Сент-Луис 23 12 11 25
6 Нэшвилл 24 12 12 24
7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 23 7 16 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 16 9 36
2 Ванкувер 25 16 9 33
3 Лос-Анджелес 21 14 7 31
4 Калгари 24 10 14 23
5 Сиэтл 25 8 17 22
6 Анахайм 24 10 14 20
7 Эдмонтон 22 9 13 19
8 Сан-Хосе 25 6 19 14
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8.12
9.12
4.12 02:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 6 : 5
4.12 03:00
Бостон – Коламбус
 3 : 1
4.12 03:00
Баффало – Нэшвилл
 1 : 2
4.12 04:00
Лос-Анджелес – Колорадо
 4 : 1
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 24 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 24 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 25 36
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 25 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 24 16
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 22 16
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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