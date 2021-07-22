«Филадельфия» обменяла Гостисбеера в «Аризону»

«Филадельфия» обменяла защитника Шейна Гостисбеера в «Аризону». За него «Койоты» также получили выборы во втором и седьмом раундах драфта 2022 года, сообщает инсайдер Элиотт Фридман.

Official: We have acquired defenseman Shayne Gostisbehere, a 2022 second round draft choice and a 2022 seventh round draft choice from the @NHLFlyers. https://t.co/tT8gvQzPiL — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) July 22, 2021

«Филадельфия» пошла на такую сделку, чтобы разгрузить платежную ведомость.

У Гостисбеера осталось еще два года по контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате 28-летний американец провел за «Филадельфию» 41 матч и набрал 20 (9+11) очков.