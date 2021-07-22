«Филадельфия» обменяла Гостисбеера в «Аризону»
20:45
«Филадельфия» обменяла защитника Шейна Гостисбеера в «Аризону». За него «Койоты» также получили выборы во втором и седьмом раундах драфта 2022 года, сообщает инсайдер Элиотт Фридман.
«Филадельфия» пошла на такую сделку, чтобы разгрузить платежную ведомость.
У Гостисбеера осталось еще два года по контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов за сезон.
В прошлом регулярном чемпионате 28-летний американец провел за «Филадельфию» 41 матч и набрал 20 (9+11) очков.
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