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«Филадельфия» обменяла Гостисбеера в «Аризону»

20:45
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«Филадельфия» обменяла защитника Шейна Гостисбеера в «Аризону». За него «Койоты» также получили выборы во втором и седьмом раундах драфта 2022 года, сообщает инсайдер Элиотт Фридман.

«Филадельфия» пошла на такую сделку, чтобы разгрузить платежную ведомость.

У Гостисбеера осталось еще два года по контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате 28-летний американец провел за «Филадельфию» 41 матч и набрал 20 (9+11) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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