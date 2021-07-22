Неделькович подписал контракт с «Детройтом» на два года

Голкипер Алекс Неделькович согласовал контракт с «Детройтом». Он заключил соглашение на два года, сообщает журналист Рик Эванс.

Зарплата игрока составит три миллиона долларов за сезон.

25-летний Неделькович в НХЛ провел 29 матчей, в которых одержал 17 побед. Процент отраженных бросков составляет 92,8.

Ранее он оказался в «Детройте» в результате обмена с «Каролиной».