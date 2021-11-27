«Каролина» переиграла «Филадельфию». Свечников и Проворов забросили по одной шайбе
«Филадельфия» проиграла «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Флайерз» потерпели пятое поражение кряду.
В составе «Харрикейнз» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Свечников. У хозяев гол на свой счет записал Иван Проворов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Каролина» — 3:6 (2:1, 1:4, 0:1)
Голы: Проворов — 2 (Жиру), 0:50 — 1:0. Ахо — 9 (Терявяйнен), 13:40 — 1:1. Фараби — 6 (мен.), 17:02 — 2:1. Ахо — 10 (Нечас, Пеши), 20:23 — 2:2. Ристолайнен — 1 (Фрост, Аткинсон), 21:16 — 3:2. Фаст — 6 (Нидеррайтер, Коул), 21:45 — 3:3. Котканиеми — 4 (Джарвис, Деанджело), 25:48 — 3:4. Лоренц — 3 (Деанджело, Котканиеми), 36:22 — 3:5. Свечников — 8 (Стаал, Шей), 44:50 — 3:6.
Вратари: Харт — Раанта.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 23 (6+12+5) — 36 (17+9+10).
Наши: Проворов (22.37/3/0) — Свечников (14.39/2/0).
26 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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