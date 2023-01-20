«Филадельфия» дома проиграла «Чикаго»

«Филадельфия» потерпела поражение от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Блэкхокс» выиграли вторую встречу подряд.

Российский защитник «Флайерс» Иван Проворов сыграл 20 минут 48 секунд и сделал два броска по воротам соперника. Его показатель полезности составил 0.

«Чикаго» с 30 очками идет на последнем месте в Западной конференции. «Филадельфия» располагается на 12-й строчке в Восточной конференции — 45 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Чикаго» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Фрост — 10 (Силер, Ристолайнен), 8:52 — 1:0. Тэйвз — 13 (С. Джонс, Маккейб), 29:51 — 1:1. Р. Джонсон — 3 (Блэкуэлл), 35:51 — 1:2. Т. Джонсон — 5 (Кейн, Маккейб), 40:35 — 1:3. Курашев — 7 (п.в., Тэйвз, Рэддиш), 59:18 — 1:4.

Вратари: Харт (59:00 — 59:18) — Мразек.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 38 (7+15+16) — 29 (9+11+9).

Наши: Проворов (20.48/2/0) — -.

20 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16460 зрителей.