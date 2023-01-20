«Каролина» обыграла «Миннесоту». Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ, Свечников набрал 2 очка
«Каролина» на своем льду выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Харрикейнз» прервали трехматчевую победную серию «Уайлд».
В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Андрей Свечников. У их соперников одну шайбу забросил Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 100-м в карьере.
«Миннесота» с 54 очками занимает 7-е место в Западной конференции. «Каролина» идет на 2-й строчке в Восточной конференции — 64 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Миннесота» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Голы: Капризов — 26 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 27:11 — 0:1. Бернс — 7 (Свечников, Штястны), 29:07 — 1:1. Шей — 10 (бол., Нечас, Ноесен), 33:33 — 2:1. Терявяйнен — 4 (мен., Чатфилд, Фаст), 37:22 — 3:1. Чатфилд — 5 (Свечников), 42:13 — 4:1. Нечас — 18 (бол., Джарвис, Шей), 45:27 — 5:1. Болди — 13 (Хартман, Бродин), 47:21 — 5:2.
Вратари: Андерсен — Флери.
Штраф: 21 — 24.
Броски: 29 (11+7+11) — 31 (6+15+10).
Наши: Свечников (16.35/1/+1) — Капризов (21.28/2/-1).
20 января. Роли. PNC Arena. 18013 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|28
|17
|64
|2
|Нью-Джерси
|44
|29
|15
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|25
|20
|57
|4
|Вашингтон
|47
|24
|23
|54
|5
|Питтсбург
|44
|22
|22
|51
|6
|Айлендерс
|46
|23
|23
|50
|7
|Филадельфия
|45
|19
|26
|45
|8
|Коламбус
|45
|13
|32
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|35
|9
|74
|2
|Торонто
|45
|27
|18
|61
|3
|Тампа-Бэй
|43
|29
|14
|59
|4
|Флорида
|47
|22
|25
|49
|5
|Баффало
|43
|21
|22
|45
|6
|Детройт
|43
|18
|25
|44
|7
|Оттава
|44
|20
|24
|43
|8
|Монреаль
|46
|19
|27
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|29
|16
|59
|2
|Даллас
|46
|26
|20
|59
|3
|Миннесота
|44
|25
|19
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Нэшвилл
|44
|21
|23
|48
|6
|Сент-Луис
|45
|22
|23
|47
|7
|Аризона
|44
|14
|30
|33
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|44
|26
|18
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|46
|13
|33
|31
|20.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|20.01
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|- : -
|20.01
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|20.01
|06:00
|
Вегас – Детройт
|- : -
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|70
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|64
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|43
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|18
|2.24