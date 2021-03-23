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«Айлендерс» в овертайме победили «Филадельфию», Сорокин отразил 36 бросков

04:46
«Филадельфия» — «Айлендерс» — 1:2 ОТ. Сорокин отразил 36 бросков. Фото ХК «Айлендерс»
«Филадельфия» — «Айлендерс» — 1:2 ОТ. Сорокин отразил 36 бросков. Фото ХК «Айлендерс»
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Филадельфию» со счетом 2:1.

На шайбу Оскара Линдблома гости ответили точными бросками Оливера Вальстрема и Энтони Бовилье, который забил победный гол. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 36 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 46 очками лидируют в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 34 очками — на пятой строчке.

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