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«Рейнджерс» победили «Баффало», Панарин оформил ассистентский хет-трик

04:35
«Рейнджерс» — «Баффало» — 5:3. Хозяева празднуют победу. Фото ХК «Рейнджерс»
«Рейнджерс» — «Баффало» — 5:3. Хозяева празднуют победу. Фото ХК «Рейнджерс»
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Баффало» со счетом 5:3.

В составе хозяев дубли оформил Крис Крайдер и Каапо Какко, еще одну шайбу забросил Адам Фокс. Форвард Артемий Панарин сделал три результативные передачи, его партнер Павел Бучневич — один ассист. «Сэйбрз» ответили точными бросками Расмуса Асплунда, Дилана Козенса и Джеффа Скинера.

После этого матча «Рейнджерс» с 32 очками занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 16 очками — на восьмой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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