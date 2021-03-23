«Рейнджерс» победили «Баффало», Панарин оформил ассистентский хет-трик

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Баффало» со счетом 5:3.

В составе хозяев дубли оформил Крис Крайдер и Каапо Какко, еще одну шайбу забросил Адам Фокс. Форвард Артемий Панарин сделал три результативные передачи, его партнер Павел Бучневич — один ассист. «Сэйбрз» ответили точными бросками Расмуса Асплунда, Дилана Козенса и Джеффа Скинера.

После этого матча «Рейнджерс» с 32 очками занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 16 очками — на восьмой строчке.